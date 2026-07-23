«Никогда не долетают»: Разведчик раскрыл, как «шторы» ослепляют дроны ВСУ на подлёте к Белгороду

Российские военные перекрывают видеосигнал беспилотникам противника на белгородском направлении, подменяя транслируемую картинку. О деталях применения так называемых «штор» ТАСС рассказал старший разведчик 29-го артиллерийского полка с позывным Питон.

Боец объяснил принцип работы средства радиоэлектронной борьбы. Когда огневая группа засекает летящий вражеский аппарат, операторы активируют специальную систему.

После включения «шторы» дрон перестаёт ориентироваться в пространстве. На экране у оператора ВСУ вместо реального ландшафта появляется искажённое или ложное изображение, объяснил разведчик. Техника не позволяет восстановить прежнюю трансляцию.

По словам Питона, подавленные таким образом цели никогда не добираются до конечной точки. Аппараты теряют управление, не имея возможности скорректировать курс.

Военнослужащий подчеркнул, что эти комплексы начали активно поступать в подразделения группировки «Север» в последнее время. Сейчас специалисты осваивают их применение на передовой.