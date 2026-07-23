ВС РФ повторно нанесли удары по целям в Одессе ракетами «Оникс»

ВС России нанесли повторные удары по военным целям в Одессе с применением ракет «Оникс». Предварительно, пуски осуществлялись с территории примерно в 100 километрах от города. Об этом сообщил украинский канал «Одесса INFO Новости | Одеса».

ВС РФ повторно нанесли удары по Одессе ракетами «Оникс». Фото © «Одесса INFO Новости | Одеса»

Сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета «Оникс» (экспортное наименование «Яхонт») разработки НПО машиностроения предназначена для поражения надводных целей в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия. Благодаря комбинированной системе наведения с инерциальным участком и активной радиолокационной головкой самонаведения на конечном этапе, ракета способна действовать по принципу «выстрелил-забыл» на дальности до 300 км (по высотной траектории).

Ключевыми особенностями являются возможность пуска с унифицированных носителей (корабли, подлодки, береговые и воздушные базы), полностью автономное боевое применение с самостоятельным распределением целей в залпе, а также высокая помехозащищенность и малая заметность за счёт полёта на сверхзвуковой скорости (2,5 Маха) на предельно низкой высоте (10–15 метров).

Ранее сообщалось о поражении объектов портовой инфраструктуры в Одессе. Удары пришлись по площадкам, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения.