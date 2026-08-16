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16 августа, 11:02
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Гигант украинской металлургии встал: Ночная атака ВС РФ вывела из строя ключевые цеха Незалежной

«ArcelorMittal Кривой Рог» частично остановил производство после удара

Обложка © ТАСС /Донат Сорокин

Обложка © ТАСС /Донат Сорокин

Крупный металлургический комбинат «ArcelorMittal Кривой Рог» приостановил часть производства. Об этом сообщили на самом предприятии после серии ударов российских военных по украинским объектам оборонной промышленности.

На комбинате уточнили, что ночью его атаковали российские силы. По данным предприятия, пострадали главные объекты энергетического и доменного производства.

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Незадолго до этого сообщалось, что российская армия нанесла ракетный удар по Киеву и Кривому Рогу. По предварительным данным, огонь охватил крупнейший металлургический комбинат страны, а также промышленные, военные и складские площадки. Взрывы в Кривом Роге начались около двух часов ночи, а спутники NASA зафиксировали сильные пожары в Дзержинском районе города.

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Вероника Бакумченко
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