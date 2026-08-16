Welt: Российские дроны стали кошмаром для ВСУ

Российские беспилотники стали серьёзной проблемой для Вооружённых сил Украины (ВСУ) из-за скорости атак и постоянного психологического давления. Об этом заявил находящийся в Киеве корреспондент немецкого телеканала Welt Ибрагим Набар.

По его словам, в некоторых случаях удары происходят настолько быстро, что украинские военные не успевают отреагировать.

«Иногда нападение происходит так быстро, что даже они уже не успевают среагировать. И эти дроны — настоящий кошмар, огромный психологический фактор там, на передовой, потому что постоянно приходится ожидать, что на тебя нападут», — сказал журналист.

Набар подчеркнул, что постоянная угроза атаки создаёт дополнительное напряжение для находящихся на передовой подразделений.

Российские войска регулярно применяют ударные БПЛА и высокоточное оружие по военным объектам на территории Украины. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что целями становятся предприятия ВПК, командные пункты и другая инфраструктура, используемая ВСУ.

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