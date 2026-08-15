Минобороны описало удары «Геранями» по объектам ВСУ фразой о «птичках»

Расчёты российских беспилотников «Герань» нанесли удары по объектам, используемым в интересах ВСУ в Черниговской области. Минобороны России опубликовало кадры работы дронов и сопроводило их коротким комментарием.

Удары по объектам ВСУ в Черниговской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Наши «птички» летают стаями», — говорится в сообщении ведомства.

Под удар попали сразу несколько целей в регионе. Среди них — газораспределительная станция в Радомке и подстанция мощностью 110 кВ в Городне.

Ещё одной целью стало место хранения и подготовки к запуску украинских ударных беспилотников в населённом пункте Пекуровка. Для поражения объектов применялись «Герани».

Ранее в тот же день российские военные уничтожили «Геранями» газораспределительную станцию в Радомке. По данным Минобороны, объект в Черниговской области использовался в интересах украинских формирований.