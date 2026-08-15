Чистое попадание: «Герани» разнесли газораспределительную станцию ВСУ под Черниговом
ВС РФ «Геранями» уничтожили газораспределительную станцию в Черниговской области
Российские военные атаковали газораспределительную станцию в Черниговской области с помощью дронов-камикадзе «Герань». Информацию об уничтожении объекта в селе Радомка официально подтвердили в Минобороны России.
Кадры уничтожения газораспределительной станции в Черниговской области. Видео © Пресс-служба Минобороны России
Российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения газораспределительной станции в Черниговской области. Как сообщили в Минобороны, объект был поражен ударом беспилотника «Герань». В результате атаки, проведённой силами подразделений БПЛА, инфраструктура в населённом пункте Радомка была выведена из строя.
Ранее сообщалось, что российские бойцы освободили Рыбальское в Запорожской области. Подразделения группировки войск «Восток» успешно завершили операцию по занятию территории населённого пункта. В ходе активных наступательных действий военные улучшили тактическое положение на данном участке фронта.
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Обложка © Пресс-служба Минобороны России