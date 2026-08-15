Российские военные атаковали газораспределительную станцию в Черниговской области с помощью дронов-камикадзе «Герань». Информацию об уничтожении объекта в селе Радомка официально подтвердили в Минобороны России.

Кадры уничтожения газораспределительной станции в Черниговской области. Видео © Пресс-служба Минобороны России

Российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения газораспределительной станции в Черниговской области. Как сообщили в Минобороны, объект был поражен ударом беспилотника «Герань». В результате атаки, проведённой силами подразделений БПЛА, инфраструктура в населённом пункте Радомка была выведена из строя.

Ранее сообщалось, что российские бойцы освободили Рыбальское в Запорожской области. Подразделения группировки войск «Восток» успешно завершили операцию по занятию территории населённого пункта. В ходе активных наступательных действий военные улучшили тактическое положение на данном участке фронта.