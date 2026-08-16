На Украине полыхают металлургический комбинат, военные и складские объекты

Армия России нанесла ракетный удар по Киеву и Кривому Рогу. Предварительно, полыхает крупнейший металлургический комбинат на Украине, а также промышленные, военные и складские объекты.

Как стало известно SHOT, атака по городу Кривому Рогу началась около 02:00 ночи. Были слышны множественные взрывы и видно зарево. По данным спутников NASA, в результате ракетной атаки были зафиксированы сильные пожары в Дзержинском районе. Предварительно, полыхает металлургический комбинат и крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины «ArcelorMittal Кривой Рог», а также завод «Кривой Рог Цемент» и складские помещения.

Ближе к 03:50 началась атака по столице Украины. Всего было слышно 7-10 взрывов, и после этого начался сильный пожар. Предварительно, в Оболонском и Голосеевском районе города полыхают складские и торговые помещения. Возгорание зафиксировано на улице Степана Бандеры. Там находятся производственная компания Elitebox и складские помещения.

Атака велась оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», зенитным ракетным комплексом С-400 и гиперзвуковыми «Цирконами». Местные жители жалуются в чатах, что ракеты даже не пытались сбивать. Вероятно, сказывается отсутствие снарядов для американских ЗРК Patriot.

Напомним, взрывы произошли в Киеве, Кривом Роге, Днепропетровске и Полтаве. Воздушная тревога действовала в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской и Кировоградской областях. В красную зону также вошли Николаевская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.