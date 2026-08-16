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16 августа, 00:47

В Киеве, Кривом Роге, Днепропетровске и Полтаве прогремели взрывы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BACHTUB DMITRII

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BACHTUB DMITRII

Взрывы произошли в Киеве, Кривом Роге, Днепропетровске и Полтаве. В украинской столице и ряде областей действовала воздушная тревога, сообщило издание «Общественное. Новости».

«В Киеве раздались взрывы», — говорится в сообщении издания.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены в Киеве включили в 02:46 мск. Издание также сообщило о взрывах в Кривом Роге, Днепропетровске и Полтаве.

Воздушная тревога действовала в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской и Кировоградской областях. В красную зону также вошли Николаевская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.

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Антон Голыбин
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