В Киеве, Кривом Роге, Днепропетровске и Полтаве прогремели взрывы

Взрывы произошли в Киеве, Кривом Роге, Днепропетровске и Полтаве. В украинской столице и ряде областей действовала воздушная тревога, сообщило издание «Общественное. Новости».

«В Киеве раздались взрывы», — говорится в сообщении издания.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены в Киеве включили в 02:46 мск. Издание также сообщило о взрывах в Кривом Роге, Днепропетровске и Полтаве.

Воздушная тревога действовала в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской и Кировоградской областях. В красную зону также вошли Николаевская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.

Ранее российские военные нанесли удар беспилотником «Герань» по газораспределительной станции в селе Радомка Черниговской области. Минобороны России сообщило об уничтожении объекта. Ведомство также опубликовало кадры удара. По его данным, атаку провело подразделение беспилотной авиации. В результате станция прекратила работу.