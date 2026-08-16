В Одессе после взрывов загорелся логистический центр

Ранее в Одессе работали системы оповещения о воздушной угрозе, а местные жители сообщали о звуках взрывов.

Ранее сообщалось, что Армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву и Кривому Рогу. По предварительным данным, огонь охватил крупнейший металлургический комбинат страны, а также промышленные, военные и складские площадки. Взрывы в Кривом Роге начались около двух часов ночи, а спутники NASA зафиксировали сильные пожары в Дзержинском районе города.