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16 августа, 13:00

В Одессе после взрывов загорелся логистический центр

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

В Одессе зафиксировано возгорание на логистическом комплексе сети «Эпицентр». Информацию об инциденте распространило издание «Страна.ua».

Ранее в Одессе работали системы оповещения о воздушной угрозе, а местные жители сообщали о звуках взрывов.

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Ранее сообщалось, что Армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву и Кривому Рогу. По предварительным данным, огонь охватил крупнейший металлургический комбинат страны, а также промышленные, военные и складские площадки. Взрывы в Кривом Роге начались около двух часов ночи, а спутники NASA зафиксировали сильные пожары в Дзержинском районе города.

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Наталья Демьянова
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