ВС РФ за минувшие сутки нанесли удары по транспортной и энергетической инфраструктуре, задействованной в интересах украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Поражения были нанесены силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Под огонь попали объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной сети Украины, цеха сборки и склады хранения беспилотников большой дальности, а также безэкипажных катеров.

Кроме того, удары пришлись по пунктам временной дислокации украинских формирований и местам размещения иностранных наёмников. Всего работа велась в 159 районах.

Ранее Министерство обороны России подтвердило уничтожение газораспределительной станции в Черниговской области. Удар по объекту в селе Радомка нанесли подразделения беспилотной авиации. Цель была поражена с помощью дронов-камикадзе «Герань». В результате удара газораспределительная станция оказалась полностью выведена из строя.