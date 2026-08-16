Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 09:27

Российские войска нанесли удары по объектам энергетики ВСУ

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

ВС РФ за минувшие сутки нанесли удары по транспортной и энергетической инфраструктуре, задействованной в интересах украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Поражения были нанесены силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Под огонь попали объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной сети Украины, цеха сборки и склады хранения беспилотников большой дальности, а также безэкипажных катеров.

Кроме того, удары пришлись по пунктам временной дислокации украинских формирований и местам размещения иностранных наёмников. Всего работа велась в 159 районах.

ПВО за сутки сбила 17 ракет «Фламинго», четыре снаряда HIMARS и 1328 дронов ВСУ
ПВО за сутки сбила 17 ракет «Фламинго», четыре снаряда HIMARS и 1328 дронов ВСУ

Ранее Министерство обороны России подтвердило уничтожение газораспределительной станции в Черниговской области. Удар по объекту в селе Радомка нанесли подразделения беспилотной авиации. Цель была поражена с помощью дронов-камикадзе «Герань». В результате удара газораспределительная станция оказалась полностью выведена из строя.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar