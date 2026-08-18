ВС РФ снова поразили резервуары с топливом для ВСУ в порту Одессы

Российские войска вечером 17 августа нанесли удар по топливным резервуарам в порту Одессы. По данным Минобороны РФ, горючее предназначалось для Вооружённых сил Украины.

Для поражения объектов российские военные применили ударные беспилотники.

«Вечером 17 августа ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту Одесса резервуары с топливом, предназначенным для ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

О количестве поражённых резервуаров и масштабах повреждений Минобороны РФ в сообщении не уточнило.

Это уже второй заявленный российским военным ведомством удар по топливной инфраструктуре Одесского порта за 17 августа. Ранее Life.ru сообщал, что ночью российские БПЛА поразили там патрульный катер типа «Тарантул» и резервуары с горючим.