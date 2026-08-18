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18 августа, 09:37

ВС РФ снова поразили резервуары с топливом для ВСУ в порту Одессы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска вечером 17 августа нанесли удар по топливным резервуарам в порту Одессы. По данным Минобороны РФ, горючее предназначалось для Вооружённых сил Украины.

Для поражения объектов российские военные применили ударные беспилотники.

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«Вечером 17 августа ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту Одесса резервуары с топливом, предназначенным для ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

О количестве поражённых резервуаров и масштабах повреждений Минобороны РФ в сообщении не уточнило.

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Это уже второй заявленный российским военным ведомством удар по топливной инфраструктуре Одесского порта за 17 августа. Ранее Life.ru сообщал, что ночью российские БПЛА поразили там патрульный катер типа «Тарантул» и резервуары с горючим.

Больше новостей о действиях российских войск и ситуации в зоне боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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