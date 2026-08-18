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18 августа, 07:55

«А своих детей отправили бы?»: Украинский историк обратилась к ЕС после видео из Одессы

Украинский историк спросила лидеров ЕС, отправили бы они своих детей на войну

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украинский историк Марта Гавришко обратилась к европейским политикам после появления очередного видео силовой мобилизации в Одессе. Она задалась вопросом, поддерживали бы лидеры ЕС происходящее с таким же энтузиазмом, если бы речь шла об их собственных детях.

Поводом стали кадры, на которых группа сотрудников территориального центра комплектования силой ведёт мужчину к микроавтобусу.

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«Очередная "вербовка" на войну на Украине, финансируемая Брюсселем. Интересно, были бы политики ЕС так же воодушевлены, если бы их собственных детей против воли отправляли на войну?» — написала Гавришко.

Силовые методы мобилизации уже вызывают публичную критику и внутри самой Украины. В июне министр обороны страны Михаил Фёдоров признал, что подобные действия ТЦК вызывают «справедливое возмущение населения».

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Одесса в последние месяцы регулярно оказывается в центре подобных скандалов. Накануне Life.ru рассказывал о другом конфликте в городе, во время которого сотрудники ТЦК применили газовый баллончик против людей, пытавшихся помешать мобилизации мужчины.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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