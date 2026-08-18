Украинский историк Марта Гавришко обратилась к европейским политикам после появления очередного видео силовой мобилизации в Одессе. Она задалась вопросом, поддерживали бы лидеры ЕС происходящее с таким же энтузиазмом, если бы речь шла об их собственных детях.

Поводом стали кадры, на которых группа сотрудников территориального центра комплектования силой ведёт мужчину к микроавтобусу.

«Очередная "вербовка" на войну на Украине, финансируемая Брюсселем. Интересно, были бы политики ЕС так же воодушевлены, если бы их собственных детей против воли отправляли на войну?» — написала Гавришко.

Силовые методы мобилизации уже вызывают публичную критику и внутри самой Украины. В июне министр обороны страны Михаил Фёдоров признал, что подобные действия ТЦК вызывают «справедливое возмущение населения».

Одесса в последние месяцы регулярно оказывается в центре подобных скандалов. Накануне Life.ru рассказывал о другом конфликте в городе, во время которого сотрудники ТЦК применили газовый баллончик против людей, пытавшихся помешать мобилизации мужчины.