Ни капли воды, ни куска мыла: Омбудсмен раскрыл жуткие порядки в украинском ТЦК

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о серьёзных нарушениях в работе Береговского районного территориального центра комплектования. По его утверждению, военнообязанных могли незаконно лишать отсрочек, после чего удерживать в ненадлежащих условиях.

ТЦК в Береговском районе. Фото © Telegram / Омбудсман Лубінець Дмитро

Сотрудники ТЦК оформляли фиктивные рапорты и вносили недостоверные сведения в информационные базы. В результате военнообязанные могли лишаться ранее предоставленных им законных отсрочек без прохождения соответствующих комиссий и судебных процедур. Проблемы не ограничивались оформлением документов. Условия содержания задержанных мужчин также стали предметом претензий.

В частности, речь идёт о недостатке воды, антисанитарии и отсутствии возможности нормально соблюдать личную гигиену. Удерживаемые не имели доступа к душу. После пребывания в таких условиях мужчин принудительно отправляли для дальнейшего прохождения военной службы.

Ранее появились кадры задержания мужчины сотрудниками территориального центра комплектования. Инцидент произошёл прямо во время работы на огороде. На распространённой записи видно, как представители ТЦК увозят мужчину с территории участка.