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16 августа, 20:25

В Одессе людоловы применил газ против мешавших мобилизации людей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

На юге Украины в Одессе сотрудники военкомата применили газовый баллончик против людей, которые пытались воспрепятствовать принудительной мобилизации мужчины. Один из представителей ТЦК протащил женщину за руку по дороге, сообщает украинское издание «Страна.ua».

В Одессе людоловы применил газ против мешавших мобилизации людей. Видео © Telegram / Политика Страны

На представленных видеоматериалах видно, как представитель военкомата, удерживая женщину за руку, протаскивает её по дороге. Женщина пыталась помешать автомобилю с похищенным мужчиной покинуть место происшествия. Издание отмечает, что события разворачиваются возле входа в жилой комплекс.

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Ранее на Украине полиция мобилизовала водителя Красного Креста во время эвакуации. Автомобиль следовал в Умань, где эвакуированных должны были передать для дальнейшей перевозки. Среди пассажиров находились маломобильные люди и ребёнок. На блокпосту возле села Шевченково полицейские проверили документы водителя Александра Басараба. Затем один из правоохранителей заподозрил мужчину в возможном употреблении алкоголя или запрещённых веществ из-за его бледного вида и предложил проехать на освидетельствование. В итоге Басараба доставили не на анализы, а в центр комплектования.

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Алена Пенчугина
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