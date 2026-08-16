В Одессе людоловы применил газ против мешавших мобилизации людей
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На юге Украины в Одессе сотрудники военкомата применили газовый баллончик против людей, которые пытались воспрепятствовать принудительной мобилизации мужчины. Один из представителей ТЦК протащил женщину за руку по дороге, сообщает украинское издание «Страна.ua».
В Одессе людоловы применил газ против мешавших мобилизации людей. Видео © Telegram / Политика Страны
На представленных видеоматериалах видно, как представитель военкомата, удерживая женщину за руку, протаскивает её по дороге. Женщина пыталась помешать автомобилю с похищенным мужчиной покинуть место происшествия. Издание отмечает, что события разворачиваются возле входа в жилой комплекс.
Ранее на Украине полиция мобилизовала водителя Красного Креста во время эвакуации. Автомобиль следовал в Умань, где эвакуированных должны были передать для дальнейшей перевозки. Среди пассажиров находились маломобильные люди и ребёнок. На блокпосту возле села Шевченково полицейские проверили документы водителя Александра Басараба. Затем один из правоохранителей заподозрил мужчину в возможном употреблении алкоголя или запрещённых веществ из-за его бледного вида и предложил проехать на освидетельствование. В итоге Басараба доставили не на анализы, а в центр комплектования.
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