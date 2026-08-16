В Одессе людоловы применил газ против мешавших мобилизации людей

На юге Украины в Одессе сотрудники военкомата применили газовый баллончик против людей, которые пытались воспрепятствовать принудительной мобилизации мужчины. Один из представителей ТЦК протащил женщину за руку по дороге, сообщает украинское издание «Страна.ua».

На представленных видеоматериалах видно, как представитель военкомата, удерживая женщину за руку, протаскивает её по дороге. Женщина пыталась помешать автомобилю с похищенным мужчиной покинуть место происшествия. Издание отмечает, что события разворачиваются возле входа в жилой комплекс.

Ранее на Украине полиция мобилизовала водителя Красного Креста во время эвакуации. Автомобиль следовал в Умань, где эвакуированных должны были передать для дальнейшей перевозки. Среди пассажиров находились маломобильные люди и ребёнок. На блокпосту возле села Шевченково полицейские проверили документы водителя Александра Басараба. Затем один из правоохранителей заподозрил мужчину в возможном употреблении алкоголя или запрещённых веществ из-за его бледного вида и предложил проехать на освидетельствование. В итоге Басараба доставили не на анализы, а в центр комплектования.