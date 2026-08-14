На Украине полиция мобилизовала водителя Красного Креста во время эвакуации

В Николаевской области во время эвакуации двух семей из Херсона правоохранители остановили машину Красного Креста и задержали водителя. Об этом сообщил командир Херсонского областного отряда быстрого реагирования организации Николай Тараненко.

Автомобиль следовал в Умань, где эвакуированных должны были передать для дальнейшей перевозки. Среди пассажиров находились маломобильные люди и ребёнок. На блокпосту возле села Шевченково полицейские проверили документы водителя Александра Басараба — по словам Тараненко, с ними всё было в порядке.

Затем один из правоохранителей заподозрил мужчину в возможном употреблении алкоголя или запрещённых веществ из-за его бледного вида и предложил проехать на освидетельствование. В итоге Басараба доставили не на анализы, а в центр комплектования, где он прошёл военно-врачебную комиссию, утверждает командир отряда.

«Людей в машине, которых мы эвакуировали, просто бросили. Полицейским нужно выполнить план по мобилизации. Им безразличны наши сограждане. Фактически человека похитили», — заявил Тараненко.

В полиции Николаевской области изложили другую версию. Там сообщили, что водитель не имел действующей брони от мобилизации, поэтому его доставили в ТЦК. При этом к эвакуационной машине, по данным ведомства, приехал другой водитель, после чего перевозку семей продолжили. Полиция также начала служебное расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Сам Тараненко заявил, что после инцидента отряд приостанавливает эвакуационные рейсы из Херсона из-за нехватки водителей. По его словам, после случившегося в подразделении осталось всего три человека.

В начале августа представители пророссийского подполья заявили, что украинские ТЦК получили план по мобилизации до 40 тысяч человек ежемесячно. По их версии, с необходимостью выполнять эти показатели связано усиление рейдов, проверок на дорогах и работы мобильных блокпостов.