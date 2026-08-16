«Феминизм по-военному»: В ВСУ требуют мобилизовать женщин наравне с мужчинами

Сержант ВСУ Юлия Кобринович выступила за мобилизацию женщин наравне с мужчинами. По её мнению, равенство прав должно подразумевать и равные обязанности по защите страны.

«Если у женщин равные права с мужчинами, то должны быть и равные обязанности», — заявила Кобринович, отвечая на вопрос о возможном призыве женщин.

Тема женской мобилизации вновь обсуждается на Украине. Недавно с подобным предложением выступил военнослужащий и активист Евгений Гнездилов. При этом украинские власти ранее заявляли, что планов по введению обязательной мобилизации женщин нет. Таким образом, высказывания отдельных военнослужащих и активистов пока не означают изменения государственной политики.

Ранее украинский врач-гинеколог заявил, что принудительная мобилизация женщин в ВСУ грозит серьёзными последствиями для их здоровья из-за высоких нагрузок, нехватки питания, недосыпа, стресса и ограниченного доступа к медпомощи на передовой. По его словам, попытка одномоментно мобилизовать большое число женщин без перестройки военной системы может дать меньше боеспособных людей, чем «красивых цифр» в резерве.