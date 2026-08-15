«Красивых цифр не будет»: Гинеколог предупредил, чем обернётся для Украины мобилизация женщин

Принудительная мобилизация женщин в ряды ВСУ грозит серьёзными последствиями для их здоровья. Такую точку зрения высказал украинский врач-гинеколог, его слова приводит издание «Страна.ua».

По мнению специалиста, на репродуктивное состояние мобилизованных украинок негативно повлияют сразу несколько факторов. Среди них высокие физические нагрузки, нехватка полноценного питания, хронический недосып, стресс боевых действий и полученные травмы. Дополнительную проблему создаёт ограниченный доступ к профильной медицинской помощи в прифронтовых условиях.

«Идея одномоментно открыть огромную часть женского населения для принудительной мобилизации, не перестроив под это военную систему, может дать нам гораздо меньше боеспособных людей, чем красивых цифр в мобилизационном резерве», — ответил он.

Ранее на сайте украинского правительства были опубликованы сразу две петиции с призывами начать мобилизацию женщин. Обращения Станислава Русина и Ларисы Козаченко появились на государственном портале. Русин предлагает призывать исключительно бездетных женщин, утверждая, что они не выполняют обязательства по деторождению перед государством и потому обязаны участвовать в обороне. Козаченко придерживается более радикальной позиции, считая, что на фронт должны отправиться все женщины, проходящие по возрасту, здоровью и другим критериям.