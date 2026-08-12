Сначала бездетных, потом всех: На Украине требуют начать мобилизацию женщин

На сайте украинского правительства появились сразу две петиции с предложением распространить мобилизацию на женщин. Обращения Станислава Русина и Ларисы Козаченко опубликованы на государственном портале 10 августа и будут собирать подписи три месяца.

Русин предлагает призывать только бездетных женщин. Автор утверждает, что они якобы не выполняют «обязательства по деторождению перед государством», а потому должны участвовать в обороне страны. На момент публикации его инициатива набрала около 390 подписей из необходимых 25 тысяч.

Козаченко же придерживается более радикальных взглядов. По её мнению, на фронт должны пойти вообще все женщины, кто соответствует требованиям по возрасту, здоровью и прочим критериям.

При этом руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что власти не планируют вводить обязательную мобилизацию женщин.