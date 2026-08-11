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Регион
11 августа, 05:39

Цена свободы: Пленный боец ВСУ раскрыл размер взятки для спасения от мобилизации

Пленный Никитин заявил о взятках до $20 тысяч за уклонение от службы в ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Украинцы могут избежать мобилизации без проблем, однако для этого необходимо иметь при себе солидные деньги. Сотрудники ТЦК принимают взятки от $5 тыс. до $20 тыс, сообщил пленный боец ВСУ Евгений Никитин.

По словам Никитина, о такой возможности узнавала его жена, однако необходимой суммы у семьи не оказалось.

«В целом это возможно. Как узнавала моя жена, сумма составляет от $5 тыс. до $20 тыс., но у моей семьи таких средств нет», — рассказал он ТАСС.

Военнослужащий утверждает, что его мобилизовали, несмотря на проблемы со здоровьем, среди которых межпозвоночная грыжа и травма колена. После этого мужчину направили на 52-дневную военную подготовку.

В июле 2026 года Никитин отправился на боевое задание, во время которого попал в плен к солдатам группировки «Север». По его словам, сейчас ему предоставляют питание, воду, тёплую одежду и даже сигареты.

Пленный рассказал, что командиры ВСУ велят самовольно покидать воинские части
Пленный рассказал, что командиры ВСУ велят самовольно покидать воинские части

Ранее ещё один украинский военнопленный рассказал, что мобилизованные в Госпогранслужбу Украины могут заплатить $5–7 тыс. за побег из учебных частей. За эти деньги военные разыграют целый спектакль, в ходе которого желающего «откосить» похитят люди в форме.

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Владимир Озеров
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