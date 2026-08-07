Мобилизованные в Госпогранслужбу Украины сбегают из учебных частей с помощью инсценированных похищений. О деталях схемы сообщил ТАСС замначальника заставы Владислав Богатырёв, сдавшийся в плен на Харьковском направлении.

По его словам, побег обходится в $5–7 тыс. За эти деньги разрабатывают целый план. Человека выводят в город якобы к нотариусу, а затем в парикмахерскую под присмотром сопровождающих.

В нужный момент появляются двое в форме. Они силой затаскивают военнослужащего в машину и увозят. Всё выглядит как похищение.

Богатырёв отметил, что такие случаи далеко не единичны. Он лично сталкивался с подобным во время обучения.

Существуют и более простые способы незаконно покинуть часть. Некоторые намеренно добивались бронхита, чтобы попасть в больницу. Оттуда сбежать уже значительно легче.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ ежемесячно теряют 20 тысяч человек, которые дезертируют. Глава государства также отметил, что украинцев насильно забирают на фронт, потому что воевать никто не хочет.