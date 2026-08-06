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6 августа, 10:14

Жители Черниговской области убили пограничника, приняв его за военкома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

В Черниговской области Украины местные жители убили одного из пограничников, потому что приняли их за военкомов. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«В Черниговской области в районе села Бутовка (Сосницкий район) нападению со стороны местных жителей подверглась группа украинских пограничников, которые ошибочно были приняты за сотрудников ТЦК», — рассказал собеседник агентства.

В результате один пограничник погиб.

Сотрудники украинских ТЦК начали массово получать угрозы
Сотрудники украинских ТЦК начали массово получать угрозы

Конфликты между украинскими гражданами и сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) переросли в острую фазу силового противостояния на фоне жёсткой мобилизационной кампании. Участились случаи нападений на военкомов, получивших в народе прозвище «людоловы»: так, в Виннице мобилизованный нанес ножевое ранение сотруднику ТЦК, а в Одессе мужчина открыл огонь по работникам военкомата, чтобы избежать призыва.

Ответные действия ТЦК также характеризуются ростом агрессии – фиксируются похищения людей прямо из автомобилей и с детских площадок с применением слезоточивого газа, при этом полиция часто не вмешивается. В ответ на это граждане оказывают массовое сопротивление, включая поджоги военкоматов, избиения сотрудников и перекрытие дорог, а сами работники ТЦК на фоне угроз в свой адрес и в адрес своих семей стали массово просить о переводе в тыловые подразделения. Официальные лица, в частности омбудсмен Дмитрий Лубинец, признают применение «позорных практик» и нарушение прав человека, а депутат Дмитрий Разумков заявил о полной дискредитации структуры ТЦК, призвав к её роспуску.

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Наталья Афонина
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