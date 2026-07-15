Число стихийных акций недовольства в украинских городах в ближайшее время продолжит увеличиваться. Такой прогноз дал политический обозреватель Константин Кеворкян, комментируя недавние протесты в Киеве из-за резко подорожавшего транспорта.

По его словам в беседе с «Царьградом», почва для массового негодования становится всё более благодатной: коммунальные платежи, вода и горючее продолжают дорожать, а экономическая ситуация стремительно катится вниз. Однако одними лишь цифрами в платёжках дело не ограничивается.

Эксперт указал, что огромное раздражение в обществе копится и из-за насильственной мобилизации. Принудительная отправка людей на фронт стала наглядным маркером истинного отношения Киева даже к лояльным гражданам.

Вместе с тем Кеворкян выразил скепсис относительно того, что за протестами стоит какая-то организованная внешняя сила. По его мнению, речь идёт скорее об обычных народных выступлениях, которые в условиях жёсткого аппарата подавления обречены на поражение, если не получат поддержку серьёзной внутренней структуры.

Напомним, накануне в Киеве у здания горадминистрации собрались протестующие, недовольные резким скачком тарифов на проезд. Собралось около трёх десятков человек с плакатами, они требовали заморозить цены на общественный транспорт.