Киевляне устроили протест у стен мэрии из-за многократного роста цен на проезд

В Киеве у стен здания городской государственной администрации прошла массовая акция протеста из-за многократного подорожания проезда. Об этом сообщило издание «Новости. Live», опубликовав кадры с места событий.

Митинг против подорожания проезда в Киеве. Видео © «Новости. Live»

На опубликованном видео заметна группа митингующих из примерно трёх десятков человек. Собравшиеся держат плакаты с требованиями ввести мораторий на изменение тарифов. Главное, чего добиваются недовольные, — сохранение доступных цен на общественный транспорт.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко утвердил резкий скачок тарифов на городской транспорт: уже с 15 июля разовая поездка вместо прежних восьми обойдётся в тридцать гривен, а с 1 августа введут проездной за шестьдесят гривен с правом пересадок в течение полутора часов. Документ, опубликованный на сайте горадминистрации, охватывает метро, автобусы, трамваи, троллейбусы и фуникулёр. Решение спровоцировало волну недовольства: ещё 11 июня у стен мэрии собирались протестующие, а о грядущем удорожании, включая подземку, власти предупреждали в мае.