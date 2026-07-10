Прощай, 8 гривен: Кличко поднял цену проезда в Киеве почти в четыре раза

Мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте украинской столицы с 8 до 30 гривен (с 13 до 51 рубля) за поездку. Документ опубликован на сайте Киевской городской государственной администрации.

Решение вступает в силу с 15 июля и распространяется на все виды городского транспорта: метро, автобусы, трамваи, троллейбусы и фуникулёр. Кроме того, с 1 августа в Киеве появится проездной билет с возможностью многократных пересадок в течение 90 минут. Его стоимость составит 60 гривен (103 рубля) без учёта стоимости электронного носителя.

Повышение тарифов вызвало протесты: 11 июня у здания мэрии прошла акция против роста цен на проезд, о которой сообщало издание «Страна.ua». Ранее в мае городская администрация объявила о планах поднять тарифы на проезд, в том числе на метро.

Ранее Life.ru писал, что все украинские АЗС переходят на бензин со спиртом 1 июля. Подорожание проезда обусловлено экономическими причинами: резким ростом цен на топливо и значительными расходами на содержание автопарка.