Стоимость проезда в метро и автобусах Киева вырастет сразу в четыре раза

В Киеве резко подорожает проезд — с 8 до 30 гривен. Об этом сообщает КГГА.

Новые тарифы коснутся билетов в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях. При использовании проездной карты цену можно снизить до 23,3–25 гривен.

Для студентов и школьников предусмотрена скидка.

Подорожание проезда обусловлено экономическими причинами: резким ростом цен на топливо и значительными расходами на содержание автопарка. Отмечается, что к середине мая стоимость бензина в стране выросла в среднем на 2 гривны (около 3,5 рубля) за литр, достигнув диапазона 67–82 гривен.