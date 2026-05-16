Bloomberg: Цены на оружие в Европе выросли на 60% из-за помощи Украине

За последние два года стоимость военной продукции в европейских странах резко увеличилась. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра обороны Эстонии Ханно Певкура, рост цен достиг 50–60 процентов. Это серьёзно затрудняет реализацию планов НАТО по наращиванию оборонных расходов, поскольку Европа вынуждена форсированно перевооружаться.

Помимо этого, европейским государствам приходится брать на себя основное бремя финансирования поставок вооружений Украине. Причина — Соединённые Штаты переключают своё внимание на иные приоритеты, объяснил Певкур.

Министр также обозначил классическую проблему «курицы и яйца». Страны сталкиваются с дефицитом предложения на рынке, но европейская оборонная индустрия не готова инвестировать в расширение мощностей до тех пор, пока правительства не заключат долгосрочные контракты.

Ранее Папа римский Лев XIV выступил с резкой критикой роста военных расходов в Европе, которые в 2025 году достигли самого высокого уровня со времён окончания холодной войны. Выступая перед студентами римского университета Сапиенца, понтифик заявил, что мир сегодня «изуродован войнами».