«Не называйте это обороной»: Папа римский жёстко раскритиковал перевооружение Европы

Папа римский Лев XIV выступил с резкой критикой роста военных расходов в Европе, которые в 2025 году достигли самого высокого уровня со времён окончания холодной войны. Выступая перед студентами римского университета Сапиенца, понтифик заявил, что мир сегодня «изуродован войнами».

По словам главы католической церкви, то, что происходит в Европе, нельзя называть обороной.

«Давайте не будем называть «обороной» перевооружение, которое усиливает напряжённость и небезопасность, сокращает инвестиции в образование и здравоохранение, предает доверие к дипломатии и обогащает элиты, которым нет дела до общего блага», – заявил Лев XIV.

Папа также предупредил о катастрофических последствиях использования искусственного интеллекта в военных конфликтах. По его словам, конфликты на Украине, в Газе, Ливане и Иране демонстрируют «бесчеловечную эволюцию отношений между войной и новыми технологиями в спирали уничтожения».

Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), на которые ссылается Reuters, военные расходы в Европе в 2025 году выросли на 14%, достигнув 864 миллиардов долларов. Агентство связывает это с перевооружением европейских стран НАТО на фоне российско-украинского конфликта и давлением со стороны президента США Дональда Трампа, который призывал союзников увеличить оборонные бюджеты.

Еврокомиссия, в свою очередь, намерена увеличить оборонные расходы в бюджете Евросоюза на 2028-2034 годы минимум до 131 миллиарда евро. Еврокомиссар Андрюс Кубилюс подчеркнул, что эта сумма является «абсолютным минимумом» и не подлежит пересмотру. В предыдущем плане ЕС на 2021-2027 годы прямая расходная статья на закупку вооружений отсутствовала.

