Опубликован новый рейтинг стран с крупнейшими военными расходами

Совокупные траты государств на оборону по итогам 2025 года впервые в истории достигли 2,887 трлн долларов. Пять стран — США, Китай, Россия, Германия и Индия — обеспечили почти 58% от общего объёма мировых военных расходов, подсчитали эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), данные которых приводит РБК.

«За последнее десятилетие совокупные расходы увеличились на 41%», — отмечено в отчёте.

Лидером по объёму финансирования армии вновь стали Соединённые Штаты, израсходовавшие 954 миллиарда долларов — это на 7,5% меньше, чем годом ранее. Как поясняют аналитики, сокращение произошло в основном за счёт сворачивания экстренной военной помощи зарубежным партнёрам.

Китай удержал вторую строчку с показателем 336 миллиардов долларов: оборонный бюджет КНР неуклонно растёт на протяжении 31 года. В SIPRI обратили внимание, что Пекин продолжает переоснащение армии и разработку новейших систем вооружения.

Россия замкнула тройку лидеров, потратив на оборону 190 миллиардов долларов — годовой прирост составил 5,9%, хотя это самый низкий темп расширения с 2022 года.

Германия нарастила военный бюджет до 114 миллиардов долларов, что на 24% больше, чем в предыдущем периоде, а Индия выделила на эти нужды 92,1 миллиарда долларов.

Как подсчитали в SIPRI, за последние десять лет удельный вес Европы в структуре глобальных военных трат вырос до 30%. А суммарные оборонные расходы всех государств — членов НАТО по итогам 2025 года составили 1,581 триллиона долларов, что эквивалентно 55% от общемирового уровня.

Ранее сообщалось, что Пентагон заложил в проект бюджета на 2027 год рекордное увеличение военных расходов более чем на 84 процента по сравнению с предыдущим годом. Согласно документам, запрашиваемая сумма достигнет 413 миллиардов долларов, тогда как годом ранее она составляла 223,8 миллиарда. Особенно резко выросли общеоборонные статьи: с 15 до 101 миллиарда. Сухопутные войска намерены получить почти вдвое больше средств, причем главный скачок связан с закупками ракетного вооружения, траты на которое увеличатся более чем в четыре раза. Военно-морской флот вместе с Корпусом морской пехоты рассчитывает на 150 миллиардов, где финансирование кораблестроения вырастет почти наполовину, а закупки авиационной техники — практически вдвое.