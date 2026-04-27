Штаты экономят, Европа вооружается: Раскрыты военные бюджеты стран в 2025 году

Глобальные военные расходы в 2025 году выросли на 2,9% и достигли $2,887 трлн. Траты сократились в США, но выросли в Европе на 14% и в Азии с Океанией на 8,1%. США, Китай и Россия потратили вместе $1,480 трлн — это половина всех мировых расходов на оборону. Данные привёл Стокгольмский институт исследования проблем мира СИПРИ.

Военные бюджеты растут одиннадцатый год подряд. Доля в ВВП достигла 2,5% — максимум с 2009 года. Замедление темпов роста объясняют снижением трат в США. Без учёта Штатов мировые расходы выросли на 9,2%. Пять крупнейших стран по этому показателю — США, Китай, Россия, Германия и Индия — контролируют 58% всех военных трат планеты.

Россия увеличила расходы на 5,9% до $190 млрд — это 7,5% ВВП. Украина подняла траты на 20% до $84,1 млрд — 40% ВВП. Обе страны достигли исторического максимума доли военных расходов в бюджете.

США сократили траты на 7,5% до $954 млрд — новая военная помощь Украине не была одобрена вовремя. Но Вашингтон наращивает инвестиции в ядерный и обычный военный потенциал. Эксперты ждут роста расходов США до $1 трлн в 2026 году и до $1,5 трлн в 2027-м.

Рекорд Европы со времён холодной войны

Европа показала самый резкий рост расходов со времён холодной войны — +14% до $864 млрд. Страны НАТО потратили $1,581 трлн — 55% от мирового объёма. Германия впервые с 1990 года превысила порог 2% ВВП — $114 млрд или 2,3% ВВП. Испания также перешагнула отметку 2% — $40,2 млрд.

На Ближнем Востоке расходы достигли $218 млрд. Саудовская Аравия нарастила траты до $83,2 млрд. Израиль сократил расходы на 4,9% до $48,3 млрд после соглашения о прекращении огня в Газе. Турция увеличила бюджет на 7,2% до $30 млрд из-за операций в Ираке, Сомали и Сирии.

Азия и Океания показали самый быстрый рост с 2009 года — +8,1% до $681 млрд. Китай тратит $336 млрд — рост продолжается 31 год подряд. Индия увеличила бюджет на 8,9% до $92,1 млрд. Япония достигла максимума с 1958 года — $62,2 млрд или 1,4% ВВП. Тайвань поднял расходы на 14% до $18,2 млрд.

Африка нарастила военные траты на 8,5% до $58,2 млрд. Нигерия увеличила бюджет на 55% до $2,1 млрд из-за роста экстремистской активности.

