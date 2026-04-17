Арсеналы опустели: США остановили поставки вооружения европейским партнёрам
Reuters: США прекратили поставки вооружения в Европу из-за Ирана
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis
США официально известили европейских союзников о временной приостановке поставок вооружений по действующим контрактам. По данным агентства Reuters, ссылающегося на пять информированных источников, данное решение связано с истощением американских арсеналов на фоне продолжающегося конфликта с Ираном.
Проблемы с поставками затронули как страны Балтии, так и Скандинавии, некоторые из которых граничат с Россией. По данным агентства, сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность у европейских властей, ставя их в сложное положение. Со своей стороны, Соединенные Штаты критикуют европейские страны за недостаточно активное участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе.
Ранее Life.ru писал, что в Белом доме опровергли информацию о предложении Ирану продлить перемирие. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что сообщения о якобы официальном запросе США не соответствуют действительности.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.