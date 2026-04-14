14 апреля, 09:47

Песков назвал условие для диалога по контролю над вооружениями

Песков заявил о необходимости обсуждать потенциалы всех стран по вооружениям

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия настаивает на том, чтобы в переговорах по контролю над вооружениями учитывались совокупные потенциалы всех стран, а не только Москвы и Вашингтона. Особое внимание Кремль предлагает уделить ядерным арсеналам Великобритании и Франции. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас всё абсолютно принципиально, принципиально обсуждение всех совокупных потенциалов. Мы говорим здесь о Великобритании, Франции и так далее, неоднократно об этом говорили», — сказал Песков.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об увеличении количества ядерных боеголовок в арсенале страны, чтобы обеспечить сдерживание в опасной и динамичной среде. Он подчеркнул, что точные цифры больше не будут раскрываться, чтобы пресечь спекуляции. Париж отказывается от прежней практики публичного раскрытия данных о ядерном потенциале.

Анастасия Никонорова
