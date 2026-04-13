Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о ситуации, когда европейские заводы используют российское топливо для выпуска вооружений, которые затем применяются против нашей страны. Представитель Кремля ответил на вопрос журналиста ИС «Вести» Зарубина, не разумнее ли полностью прекратить поставки энергоносителей в Евросоюз. Поводом стали данные о том, что европейская промышленность из российского газа делает беспилотники и ракеты.

«В мире так или иначе производится много оружия, оно производится не только в Европе. <…> Оружие производится и будет производиться. Главное — принимать меры по обеспечению своей безопасности», — заявил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что перекрывать поставки бесполезно: страны ЕС всё равно найдут способ добыть газ, хоть и источников энергоресурсов в мире сейчас ограниченное количество.

По словам Пескова, ключевая задача для России сейчас — не борьба с чужими производствами, а укрепление собственной обороноспособности. Остановить выпуск вооружений в мире невозможно, считает он.