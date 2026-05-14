Рига, Вильнюс и Таллин окончательно потеряли право голоса, когда речь заходит о налаживании контактов с Москвой. Такое жёсткое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

По его словам, страны Балтии уже не просто находятся в состоянии конфронтации с Россией – они полностью поражены «бациллой русофобии». Эта болезнь, как отметил представитель Кремля, пустила корни настолько глубоко, что ставит под вопрос любые разговоры о политическом диалоге.

«Прибалтика насквозь поражена бациллой русофобии, это совершенно очевидно. И вряд ли там сейчас могут иметь право голоса какие-то политические силы, которые говорят о необходимости налаживания диалога с Россией», – заявил Песков.

Он также указал на прямую связь между враждебной риторикой прибалтийских властей и продолжающимися атаками украинских беспилотников. По мнению спикера Кремля, транзит дронов через территорию Литвы, Латвии и Эстонии в сторону России не может происходить без молчаливого согласия местных официальных лиц.

«Ну а что это за беспилотники? Не надо пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону Российской Федерации», – подчеркнул Песков, добавив, что «уже какое-то поколение политиков падает жертвой вследствие определённых действий киевского режима».

Ранее в США предупредили страны Балтии о крахе из-за действий против России. Если эстонцы, латвийцы и литовцы позволят беспилотникам летать над своей территорией, из-за этого начнётся война, отметил эксперт.