Песков заявил, что Прибалтика насквозь поражена «бациллой русофобии»
Рига, Вильнюс и Таллин окончательно потеряли право голоса, когда речь заходит о налаживании контактов с Москвой. Такое жёсткое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.
По его словам, страны Балтии уже не просто находятся в состоянии конфронтации с Россией – они полностью поражены «бациллой русофобии». Эта болезнь, как отметил представитель Кремля, пустила корни настолько глубоко, что ставит под вопрос любые разговоры о политическом диалоге.
«Прибалтика насквозь поражена бациллой русофобии, это совершенно очевидно. И вряд ли там сейчас могут иметь право голоса какие-то политические силы, которые говорят о необходимости налаживания диалога с Россией», – заявил Песков.
Он также указал на прямую связь между враждебной риторикой прибалтийских властей и продолжающимися атаками украинских беспилотников. По мнению спикера Кремля, транзит дронов через территорию Литвы, Латвии и Эстонии в сторону России не может происходить без молчаливого согласия местных официальных лиц.
«Ну а что это за беспилотники? Не надо пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону Российской Федерации», – подчеркнул Песков, добавив, что «уже какое-то поколение политиков падает жертвой вследствие определённых действий киевского режима».
