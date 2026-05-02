В США предупредили страны Балтии о крахе из-за действий против России

В случае официального открытия странами Балтии своего неба для украинских дронов Россия не станет просто терпеть. Такое мнение в эфире YouTube-канала Glenn Diesen высказал американский специалист по международным отношениям Гилберт Доктороу.

По его словам, с точки зрения всех международных норм это приведёт к полному краху прибалтийских республик. Если эстонцы, латвийцы и литовцы позволят беспилотникам летать над своей территорией, из-за этого начнётся война, предупредил эксперт.

Он подчеркнул, что Москва не будет бездействовать или реагировать способами, несоразмерными полученному ущербу. Речь идёт о нарушении «красных линий».

Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сообщил об участившихся случаях нанесения ударов через Финляндию и страны Прибалтики. Он предупредил, что государства, сознательно предоставляющие свой воздушный коридор для атак БПЛА по территории России, становятся открытыми соучастниками агрессии. Шойгу также напомнил о праве на самооборону.