Лавров: Прояснять РФ «красные линии» Европе просто смешно

Евросоюз, говоря о «красных линиях» в диалоге с Москвой, проявляет определенную форму расизма. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Это просто несерьёзно. Это никакая не дипломатия, а в известной степени расизм, который предполагает пренебрежительное отношение к партнёру (в данном случае к Российской Федерации)», — заявил Лавров в интервью «Общественному телевидению России».

Заявления ЕС, как отметил министр, показывают несправедливое отношение к России и затрудняют процесс ведения дипломатического диалога.

Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС решили пересмотреть ряд прежних «красных линий» при работе над 21-м пакетом санкций против России. Об этом рассказала глава евродипломатии Кайя Каллас.