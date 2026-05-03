«Это произойдёт раньше, чем вы думаете»: В Германии спрогнозировали сроки начала войны России и НАТО

Военное столкновение НАТО с Россией случится не в 2029 или 2030 году, а гораздо раньше. Об этом заявил немецкий политолог Карло Масала в интервью Welt.

«Это произойдёт не в 2029 или 2030 году, не в те временные рамки, на которые сейчас ориентируется НАТО. Ожидается, что это произойдет раньше», — говорит политолог.

При этом Германия, по словам Масалы, совсем не готова к такому сценарию. Бундесверу не хватает оружия, беспилотников и современных технологий. Всё это могли бы закупить, но должного внимания не уделили.