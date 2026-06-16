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Регион
16 июня, 09:39

На Украине готовятся к подорожанию хлеба почти на 20%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинский рынок хлеба в ближайшее время может столкнуться с заметным подорожанием — до 15–20% из-за роста стоимости энергоносителей и зерна. Прогноз о повышении цен озвучил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» и член аграрного комитета Дмитрий Соломчук в интервью телеканалу «Новости. Live».

«Хлеб в любом случае, думаю, подорожает на 15-20% из-за подорожания энергоносителей, пшеницы», — сказал он.

McDonald’s на Украине становится «люксовым» рестораном из-за повышения цен
McDonald’s на Украине становится «люксовым» рестораном из-за повышения цен

Ранее на Украине был зафиксирован заметный рост цен на гречневую крупу, который продолжается на фоне энергетических проблем в стране. За последний год стоимость продукта увеличилась более чем в два раза, и тенденция к удорожанию сохраняется. В апреле средняя цена на гречку превысила 71 гривну за килограмм (около 114 рублей), тогда как в сентябре 2025 года она держалась примерно на уровне 30 гривен (около 48 рублей).

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Милена Скрипальщикова
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