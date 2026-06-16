На Украине готовятся к подорожанию хлеба почти на 20%

Украинский рынок хлеба в ближайшее время может столкнуться с заметным подорожанием — до 15–20% из-за роста стоимости энергоносителей и зерна. Прогноз о повышении цен озвучил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» и член аграрного комитета Дмитрий Соломчук в интервью телеканалу «Новости. Live».

Ранее на Украине был зафиксирован заметный рост цен на гречневую крупу, который продолжается на фоне энергетических проблем в стране. За последний год стоимость продукта увеличилась более чем в два раза, и тенденция к удорожанию сохраняется. В апреле средняя цена на гречку превысила 71 гривну за килограмм (около 114 рублей), тогда как в сентябре 2025 года она держалась примерно на уровне 30 гривен (около 48 рублей).