McDonald’s на Украине становится «люксовым» рестораном из-за повышения цен

На Украине цены в заведениях сети McDonald’s вновь заметно выросли. Популярные бургеры подросли в цене на 30 гривен (около 50 рублей) только за последний месяц. Об этом сообщает украинское издание УНИАН.

Больше всего цены кусаются у комбо-наборов, бургеров и картошки фри. Традиционный «Биг Мак» подорожал со 129 гривен в апреле до 159 гривен (256 рублей) в мае текущего года. «Дабл Биг Тейсти» теперь обойдётся в 279 гривен (449 рублей). Маленкая порция картошки сейчас стоит 65 гривен (104 рубля), а большая — 105 гривен (169 рублей). Классический комбо-набор «Биг Мак Меню» в ценнике указан за 300 гривен (482 рубля). Напитки тоже подскочили в цене примерно на 10 гривен. Например, удорожание коснулось Coca-Cola, а из десертов самым дорогим стал Макфлури.

По данным УНИАН, цены выросли из-за удорожания ингредиентов, при этом подобные скачки продолжатся, что сделает McDonald’s на Украине дорогим и едва ли не элитным заведением.

Тем временем тысячи украинцев начали обращаться в McDonald's с целью трудоустройства, чтобы получить официальную бронь от призыва в ВСУ. Стоимость такого «билета» на работу в американской сети ресторанов быстрого питания может достигать внушительной суммы – до 15 тысяч долларов (свыше 1,2 млн рублей) на одного человека. Эта ситуация стала возможной благодаря особым привилегиям, которыми пользуется McDonald's на Украине. Ресторан получил статус предприятия, имеющего право на бронирование своих сотрудников наравне с государственными учреждениями.