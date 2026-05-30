На Украине из-за энергокризиса выросли цены на гречку

Жители Украины фиксируют рост стоимости гречневой крупы на фоне энергетического коллапса в стране. Как сообщает агентство РБК-Украина, за последний год этот продукт подорожал более чем в два раза, и тенденция к удорожанию сохраняется.

В апреле текущего года средняя цена на гречку перевалила за 71 гривну за килограмм (примерно 114 руб.). Для сравнения: в сентябре 2025 года стоимость держалась на уровне около 30 гривен (48 рублей).

Эксперты связывают такую динамику с подорожанием упаковки, производство которой напрямую зависит от роста тарифов на электроэнергию и другие энергоносители. Кроме того, в апреле резкий скачок цен на гречку и рис был спровоцирован удорожанием топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В результате многие украинцы бросились опустошать полки магазинов, стремясь создать запасы круп на фоне опасений дальнейшего повышения цен.

Тем временем, к середине мая 2026 года поставки российской пшеницы и зерновых на Ближний Восток достигли исторического максимума. С 1 июля 2025 года по 17 мая 2026 года экспорт зерновых в страны региона вырос до 13,6 млн тонн. Это на 2,9 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, и на 2,2 млн тонн превышает объём поставок за весь предыдущий сельхозгод.