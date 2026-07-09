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Регион
9 июля, 09:51

На Украине не осталось регионов без жалоб на силовую мобилизацию

Обложка: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сигналы о нарушениях в ходе мобилизации поступают из всех регионов Украины. Об этом заявил в соцсетях уполномоченный по правам человека при Верховной раде Дмитрий Лубинец.

«Истории, которые порождают всё больше вопросов о законности и методах проведения мобилизации, поступают уже почти из всех регионов Украины. Кажется, что не осталось уголка на карте Украины, откуда бы ни поступали сообщения о возможных нарушениях прав людей во время мобилизационных мероприятий», — указал омбудсмен.

Он подчеркнул, что в погоне за количеством призванных власти не должны игнорировать состояние здоровья людей и законность вердиктов военно-врачебных комиссий (ВВК). Соблюдение гарантий военнообязанных также нельзя отодвигать на второй план.

Лубинец убеждён, что стране требуется системная перестройка призывных процедур. Граждане не обязаны доказывать свои права уже после задержания, а так называемая «бусификация» не может становиться нормой.

Киевский режим столкнулся с острой нехваткой личного состава в ВСУ. Насильственные действия сотрудников военкоматов регулярно оборачиваются скандалами и протестами. В Сети широко разошлись кадры, на которых мужчин увозят в микроавтобусах, нередко применяя к ним грубую силу и избивая.

При этом граждане призывного возраста стараются избежать отправки на фронт любыми способами: нелегально покидают страну, устраивают поджоги военных комиссариатов, прячутся в жилищах и не выходят на улицу.

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Ранее Лубинец уже отмечал массовый характер злоупотреблений со стороны работников ТЦК. По его информации, те превышают полномочия, провоцируют ДТП для остановки прохожих, сбивают пешеходов машинами и избивают задерживаемых.

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Никита Никонов
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