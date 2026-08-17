Российские дроны поразили патрульный катер «Тарантул» в порту Одессы

Российские военные ночью 17 августа нанесли удар по объектам в порту Одессы, поразив патрульный катер типа «Тарантул» и резервуары с топливом. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака была проведена ударными беспилотниками. В министерстве утверждают, что катер обеспечивал безопасность морских судов как во время перехода по морю, так и в районах их разгрузки.

Под удар также попали ёмкости с горючим. В Минобороны подчеркнули, что российские силы продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и судам, которые, по версии ведомства, используются в интересах ВСУ.

Ранее Life.ru писал, что российские беспилотники поразили в порту Одессы три сухогруза, два морских танкера и склады с топливом. По данным Минобороны РФ, суда использовались для перевозки военных грузов и ГСМ в интересах ВСУ.