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17 августа, 05:28

Штурмовики «Магуры» ВСУ уничтожены в контратаках в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Неудачные контратаки под Сумами обернулись для Вооружённых сил Украины (ВСУ) большими потерями. У села Садки уничтожены десантники 68-й бригады и штурмовики «Магуры», рассказали РИА «Новости» в российских силовых структурах.

Противник предпринял две безуспешные контратаки на позиции российских войск в районе села Садки силами штурмовых групп 47-й отдельной мотострелковой бригады и 68-й отдельной аэромобильной бригады. Все украинские боевики были уничтожены.

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Ранее старшина роты штурмового отряда Александр Петров рассказал, что в ходе освобождения Петровки российские бойцы, владея всего парой украинских слов, использовали их для того, чтобы выманивать военнослужащих ВСУ и брать их в плен. На этом направлении, по словам военного, в рядах ВСУ было особенно много иностранных наёмников и насильно мобилизованных. Старшина отметил, что внезапность и скорость штурма сыграли решающую роль: украинские боевики оказались застигнутыми врасплох — часть из них спала, остальные в панике оставляли укрепления, не оказывая сопротивления.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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