Штурмовики «Магуры» ВСУ уничтожены в контратаках в Сумской области

Ранее старшина роты штурмового отряда Александр Петров рассказал, что в ходе освобождения Петровки российские бойцы, владея всего парой украинских слов, использовали их для того, чтобы выманивать военнослужащих ВСУ и брать их в плен. На этом направлении, по словам военного, в рядах ВСУ было особенно много иностранных наёмников и насильно мобилизованных. Старшина отметил, что внезапность и скорость штурма сыграли решающую роль: украинские боевики оказались застигнутыми врасплох — часть из них спала, остальные в панике оставляли укрепления, не оказывая сопротивления.