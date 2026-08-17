Военные из группировки «Центр» поделились деталями операции по освобождению населённого пункта Петровка в ДНР. На начальном этапе штурма военнослужащие малыми группами, по одному-два человека, выдвигались к точке сбора. Все перемещения осуществлялись скрытно от противника.

«Собирались по три-четыре человека и шли долго, так как нужно было преодолеть порядка 20 километров, чтобы войти в населённый пункт. А когда зашли, то выявляли противника и на само накопление групп ушло около 10 дней, а активные штурмовые действия заняли порядка двух дней», — рассказал заместитель штурмового отряда Александр Дронов.

По словам военнослужащего, численность живой силы противника на земле была существенно ниже, чем в воздухе, что объясняется большими потерями личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Командир отделения штурмового отряда Денис Фирсов подчеркнул, что, несмотря на высокую активность БПЛА, российские бойцы регулярно получали необходимый провиант.

Согласно данным военного ведомства, операция по освобождению населённого пункта проводилась в соответствии с утверждённой тактикой: сначала беспилотная разведка фиксировала расположение огневых точек противника, затем ударные дроны наносили прицельные удары, и лишь после этого штурмовые отряды заходили по заранее спланированным маршрутам под непрерывным воздушным наблюдением.

Старшина роты штурмового отряда Александр Петров рассказал, что в ходе освобождения Петровки российские бойцы, владея всего парой украинских слов, использовали их для того, чтобы выманивать военнослужащих ВСУ и брать их в плен.

«Военнослужащим ВСУ, их командиры, говорят координаты определённой точки, не зная, что российские бойцы уже там. И когда ВСУ подходят, бойцы РФ приманивают их, произнося пару слов на украинском языке. ВСУ думают, что это свои, заходят в здание и всё, плен», — поделился боец.

Украинские военные массово сдаются в плен, потому что не хотят умирать. На этом направлении, по словам Петрова, в рядах ВСУ было особенно много иностранных наёмников и насильно мобилизованных.

Старшина отметил, что внезапность и скорость штурма сыграли решающую роль: украинские военные оказались застигнутыми врасплох — часть из них спала, остальные в панике оставляли укрепления, не оказывая сопротивления.

Напомним, российские войска освободили Петровку 13 августа. Населённый пункт перешёл под контроль подразделений группировки войск «Центр». Военные также улучшили положение по переднему краю.