«Огненный нокаут»: ВС РФ разнесли сухогрузы, танкеры и склады ГСМ ВСУ в порту Одесса
Российские БПЛА поразили пять судов и склады с топливом в порту Одесса
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Российские военные ударными беспилотниками поразили в порту Одесса три сухогруза и два морских танкера. Кроме того, под удар попали топливные резервуары и склады с военным имуществом, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, суда использовались для перевозки военных грузов и горюче-смазочных материалов в интересах украинской армии.
Незадолго до этого в оборонном ведомстве отчитались об ударе по сухогрузу в том же порту. Утром 16 августа российские подразделения поразили судно, которое доставляло военное имущество для ВСУ. Атаку провели с применением ударных дронов. В министерстве отметили, что цель операции была достигнута.
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