«Огненный нокаут»: ВС РФ разнесли сухогрузы, танкеры и склады ГСМ ВСУ в порту Одесса

Российские военные ударными беспилотниками поразили в порту Одесса три сухогруза и два морских танкера. Кроме того, под удар попали топливные резервуары и склады с военным имуществом, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, суда использовались для перевозки военных грузов и горюче-смазочных материалов в интересах украинской армии.

Незадолго до этого в оборонном ведомстве отчитались об ударе по сухогрузу в том же порту. Утром 16 августа российские подразделения поразили судно, которое доставляло военное имущество для ВСУ. Атаку провели с применением ударных дронов. В министерстве отметили, что цель операции была достигнута.