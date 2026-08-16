Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 14:59

«Огненный нокаут»: ВС РФ разнесли сухогрузы, танкеры и склады ГСМ ВСУ в порту Одесса

Российские БПЛА поразили пять судов и склады с топливом в порту Одесса

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские военные ударными беспилотниками поразили в порту Одесса три сухогруза и два морских танкера. Кроме того, под удар попали топливные резервуары и склады с военным имуществом, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, суда использовались для перевозки военных грузов и горюче-смазочных материалов в интересах украинской армии.

Порт в Одессе под огнём: Уничтожен крупный склад с военной техникой ВСУ
Порт в Одессе под огнём: Уничтожен крупный склад с военной техникой ВСУ

Незадолго до этого в оборонном ведомстве отчитались об ударе по сухогрузу в том же порту. Утром 16 августа российские подразделения поразили судно, которое доставляло военное имущество для ВСУ. Атаку провели с применением ударных дронов. В министерстве отметили, что цель операции была достигнута.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar