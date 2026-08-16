«Калибры» и дроны на страже: В Одессе поражён очередной груз для ВСУ
Минобороны РФ 16 августа отчиталось об ударе по сухогрузу в Одесском порту
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Российские подразделения нанесли высокоточный удар по логистической инфраструктуре противника. Согласно оперативной информации Минобороны РФ, утром 16 августа в порту Одессы был поражён сухогруз, который использовался для транспортировки военного имущества в интересах Вооружённых сил Украины.
Удар был нанесён с применением ударных беспилотных летательных аппаратов. Судно, перевозившее грузы военного назначения, было успешно поражено, что стало очередным шагом по нарушению каналов снабжения украинской группировки. В оборонном ведомстве подчеркнули, что цель операции была достигнута, а возможность использования данного судна для дальнейших перевозок полностью исключена.
До этого российские войска нанесли сокрушительный удар по критически важной инфраструктуре в порту Южный. Согласно оперативным данным Министерства обороны РФ, целью стал склад горюче-смазочных материалов (ГСМ), который служил ключевым перевалочным пунктом для обеспечения украинской группировки.
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