Российские подразделения нанесли высокоточный удар по логистической инфраструктуре противника. Согласно оперативной информации Минобороны РФ, утром 16 августа в порту Одессы был поражён сухогруз, который использовался для транспортировки военного имущества в интересах Вооружённых сил Украины.

Удар был нанесён с применением ударных беспилотных летательных аппаратов. Судно, перевозившее грузы военного назначения, было успешно поражено, что стало очередным шагом по нарушению каналов снабжения украинской группировки. В оборонном ведомстве подчеркнули, что цель операции была достигнута, а возможность использования данного судна для дальнейших перевозок полностью исключена.

До этого российские войска нанесли сокрушительный удар по критически важной инфраструктуре в порту Южный. Согласно оперативным данным Министерства обороны РФ, целью стал склад горюче-смазочных материалов (ГСМ), который служил ключевым перевалочным пунктом для обеспечения украинской группировки.