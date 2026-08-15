Российские войска нанесли сокрушительный удар по критически важной инфраструктуре в порту Южный. Согласно оперативным данным Министерства обороны РФ, целью стал склад горюче-смазочных материалов (ГСМ), который служил ключевым перевалочным пунктом для обеспечения украинской группировки.

Вечером 14 августа российский высокоточный боеприпас накрыл объект, превратив запасы топлива, предназначенные для военной техники ВСУ, в огромный очаг возгорания. По сути, была уничтожена одна из важнейших «топливных артерий», питающих подразделения противника.

Ликвидация таких объектов — это не просто точечное поражение, а целенаправленное уничтожение логистического фундамента, на котором держится боеспособность ВСУ в регионе. Потеря существенных объёмов ГСМ неизбежно повлечёт за собой перебои в эксплуатации бронетехники и транспорта, серьёзно сковывая маневренность противника на передовой.

Ранее российские военные сообщили об ударах по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Южном, использовавшимся в интересах ВСУ. По данным Минобороны РФ, в Одессе был поражён резервуар с горюче-смазочными материалами, а в Южном — склад с вооружением, техникой и военным имуществом. Для атаки применялись высокоточные средства воздушного базирования и ударные беспилотники.