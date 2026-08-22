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22 августа, 04:41

Из-за атаки ВСУ на склад в Самарской области эвакуировано более 500 работников

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Со склада в Самарской области эвакуированы более 500 работников в связи с пожаром. Имеются пострадавшие.

В ходе происшествия все системы функционировали в штатном режиме, что позволило эвакуировать более 500 работников в течение нескольких минут. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

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Напомним, логистический комплекс в Самарской области получил повреждения в результате ночной атаки беспилотников. Помимо этого, повреждения зафиксировали на одном из промышленных предприятий. В результате атаки есть несколько пострадавших, им оказывают медицинскую помощь. По словам главы региона, военные сбили и подавили несколько десятков беспилотников. К ликвидации последствий происшествия привлекли экстренные службы.

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Алена Пенчугина
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