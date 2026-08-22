Из-за атаки ВСУ на склад в Самарской области эвакуировано более 500 работников

Со склада в Самарской области эвакуированы более 500 работников в связи с пожаром. Имеются пострадавшие.

В ходе происшествия все системы функционировали в штатном режиме, что позволило эвакуировать более 500 работников в течение нескольких минут. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Напомним, логистический комплекс в Самарской области получил повреждения в результате ночной атаки беспилотников. Помимо этого, повреждения зафиксировали на одном из промышленных предприятий. В результате атаки есть несколько пострадавших, им оказывают медицинскую помощь. По словам главы региона, военные сбили и подавили несколько десятков беспилотников. К ликвидации последствий происшествия привлекли экстренные службы.