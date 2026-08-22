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22 августа, 04:30

Логистический комплекс в Самарской области повреждён в результате атак БПЛА ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Логистический комплекс в Самарской области получил повреждения в результате ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Помимо этого, повреждения зафиксировали на одном из промышленных предприятий. В результате атаки есть несколько пострадавших, им оказывают медицинскую помощь. По словам главы региона, военные сбили и подавили несколько десятков беспилотников. К ликвидации последствий происшествия привлекли экстренные службы.

В Белгородской области при атаках БПЛА ранены две женщины
В Белгородской области при атаках БПЛА ранены две женщины

Ранее системы противовоздушной обороны в Ростовской области сбили 140 украинских беспилотников в Каменске-Шахтинском, а также 9 районах области: Азовском, Верхнедонском, Каменском, Красносулинском, Кашарском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Шолоховском. В Шолоховском районе в результате падения фрагментов беспилотного летательного аппарата произошло возгорание леса на площади 1 га.

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Тимур Хингеев
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