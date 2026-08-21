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21 августа, 18:43

В Белгородской области при атаках БПЛА ранены две женщины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Две женщины пострадали в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

В посёлке Пятницкое Волоконовского округа FPV-дрон сдетонировал рядом с местной жительницей. По данным оперштаба, она получила множественные осколочные ранения рук, грудной клетки и лица.

Пострадавшую бригада скорой помощи доставляет в Валуйскую центральную районную больницу.

Ещё одна женщина, боец самообороны, пострадала при атаке дрона на автомобиль в селе Отрадное Белгородского округа. Она самостоятельно обратилась в городскую больницу № 2 Белгорода.

В Белгородской области при атаке БПЛА погибла женщина, ещё четверо ранены
В Белгородской области при атаке БПЛА погибла женщина, ещё четверо ранены

Ранее Life.ru сообщал что в Белгородской области при атаках беспилотников погибла женщина и пострадали ещё два человека. FPV-дрон ударил по легковому автомобилю на трассе Ломное — Ивановская Лисица, находившаяся в машине женщина получила смертельные ранения, а мужчина был госпитализирован.

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Полина Никифорова
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