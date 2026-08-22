Прокуратура Самарской области открыла горячую линию после атаки БПЛА

В Самарской области заработала прямая связь для граждан. Прокуратура региона открыла горячую линию после ночного удара. Операторы принимают звонки по номеру 8 (846) 340-61-78.

Массированная атака беспилотников произошла в ночь на субботу. Средства противовоздушной обороны перехватили несколько десятков целей. Однако часть аппаратов прорвалась через защитный рубеж.

Зафиксированы повреждения на одном из крупных промышленных предприятий. Обломки также повредили городскую инфраструктуру. Есть пострадавшие среди мирного населения.

Людям уже оказывают необходимую медицинскую помощь. Врачи борются за жизнь тяжелораненых горожан.

Напомним, логистический комплекс в Самарской области получил повреждения в результате ночной атаки беспилотников. Помимо этого, повреждения зафиксировали на одном из промышленных предприятий. В результате атаки есть несколько пострадавших, им оказывают медицинскую помощь. По словам главы региона, военные сбили и подавили несколько десятков беспилотников. К ликвидации последствий происшествия привлекли экстренные службы.